نادي المحامين ومؤسسة عطاء ترصدان محاولات استغلال ضحايا زلزال الحوز
في اطار جهودهما الرامية الى حماية و مواكبة ضحايا زلزال الحوز، أسس نادي المحامين بالمغرب بشراكة مع مؤسسة عطاء خلية تتكلف بتجميع المعطيات حول المخالفات قانونية التي ترقى بعضها الى جرائم تخص بالأساس شبهات التلاعب بالمساعدات و الأموال الموجهة الى ضحايا الزلزال و محاولات النصب و الاحتيال بالإضافة الى محاولات استغلال القاصرين.
وستقوم مؤسسة عطاء بتلقي الشهادات و رصد الخروقات بحكم تواجدها بإقليم الحوز و سيقوم فريق من المحامين بدراسة الملفات قانونيا و مواكبة الضحايا عند وضعهم شكايات في مواجهة المعتدين.
ووضع نادي المحامين بالمغرب رقما هاتفيا رهن إشارة الضحايا لتلقي شهاداتهم التي يجب أن ترسل معززة بدلائل و أرقام الشهود على أن يقوم أعضاء الجمعية بعد تجميع المعطيات برفع تقرير لمؤسسة النيابة العامة بخصوص هاته التجاوزات.
للاتصال و ارسال المعطيات عبر واتساب
الرقم الهاتفي : 0660859520
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