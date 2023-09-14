زلزال الحوز.. المستشفى العسكري الميداني بأمزميز يواصل تقديم خدماته للمصابين

هبة بريس

يواصل المستشفى العسكري الميداني تقديم المساعدات الطبية اللازمة للمصابين من الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة السبت الماضية.

و يوفر المستشفى خدمات طبية متعددة من بينها طب العظام والمفاصل والقلب والشرايين وطب الأطفال وأمراض النساء والتوليد.

كما يتوفر المستشفى على مركب جراحي وخلية للدعم النفسي لمساعدة الضحايا خاصة الأطفال لتجاوز آثار هذه الأزمة.

ويضم المستشفى أيضا صيدلية لتقديم الأدوية اللازمة للمصابين، ومختبرا متكاملا للتحاليل الطبية وقسما للأشعة وقسما للإنعاش مجهزا بأحدث الآليات، إلى جانب خيام مجهزة على شكل عيادات طبية.

والى جانب ذلك، تم إحداث قاعة للألعاب مخصصة للأطفال لترفيه عنهم وإدخال الفرحة والسعادة إلى قلوبهم.

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