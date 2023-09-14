ليبيا .. “إعصار دانيال” يعلق الدراسة لمدة عشرة أيام

هبة بريس - وكالات

قررت السلطات الليبية تعليق الدراسة بجميع مناطق البلاد لمدة عشرة أيام تضامنا مع ضحايا المناطق المتضررة من إعصار “دانيال” الذي ضرب عددا من مدن الشرق، وذلك وفق وسائل إعلام محلية.

وأكدت المصادر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أصدر قرارا يقضي بتعليق الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط في جميع أنحاء ليبيا لمدة 10 أيام، “مراعاة للظروف المأساوية بالبلديات المنكوبة شرق البلاد، مع إمكانية الاستفادة من المؤسسات التعليمية في إيواء الأسر المتضررة”.

وتعلق الدراسة ، وفق المصدر، ابتداء من يوم غد الخميس إلى غاية 23 شتنبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الأخبار ما زالت تتضارب حول عدد ضحايا العواصف والأمطار الغزيرة التي تسبب فيها إعصار “دانيال” بمدن بنغازي والبيضاء والمرج و سوسة ودرنة.

وسبق للسيد الدبيبة أن أكد أمس أنه لا يمكن الإعلان ، حاليا، عن عدد الضحايا والمفقودين التي خلفها الإعصار إلا بعد التأكد من قبل الجهات المختصة.

وأعلنت ليبيا أول أمس الحداد لمدة ثلاثة أيام على ضحايا الفيضانات التي تسبب فيها هذا الإعصار.

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