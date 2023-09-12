“دون بيغ” يقصف الإعلام الفرنسي

2023-09-12 / 17:26
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تفاعل الرابور المغربي توفيق حازب المعروف ب “دون بيغ” مع هجوم الإعلام الفرنسي على المغرب في ظل هذه الظروف التي يمر بها.

وقصف الرابور المغربي “دون بيغ” فرنسا و إعلامها، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، في إشارة منه أن المغرب ليس بحاجة إلى مساعداتها لتخطي هذه المحنة.

و قال الرابور المغربي عبر ذات المنصة:”فرنسا باغا تبخ الدم حيت ماجيناش نطلبوها تعاونا المغرب هذا ماشي مستعمرة ما قاداش تهز راسها”.

وجدير بالذكر أن عدد من وسائل الإعلام الفرنسية هاجمت المغرب بحُجّة عدم قبوله المساعدات التي يعرضها بلدها، وتعمّدت تسييس القضية وتجييش الرأي العام الفرنسي ضد المملكة.

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