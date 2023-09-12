زلزال الحوز.. فريق الإنقاذ الإسباني يعبر عن إعجابه باحترافية الفرق المغربية
أعرب أعضاء فريق الإنقاذ الإسباني عن إعجابهم باحترافية الفرق المغربية، وبجهودها لإنقاذ وإجلاء والتكفل بالجرحى إثر الزلزال الذي ضرب، مساء يوم الجمعة الماضي، عدة مناطق بالمملكة.
وفي هذا الصدد، قال إيغور سيمونوف، الذي يقود فريق الإنقاذ الإسباني بجماعة ثلاث نيعقوب (100 كلم عن مراكش)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “جئنا لمؤازرة الفرق المحلية التي تعبأت منذ اللحظات الأولى، والتي أبهرتنا بجهودها”.
وأكد سيمونوف، الذي يتولى تنسيق تدخلات الفريق الإسباني المتخصص في هذا المجال، أن “العمل يتم بتنسيق كامل مع الفرق المغربية”، منوها بـ”التفاهم الجيد جدا” وبـ”علاقة الثقة” السائدة بين مختلف المتدخلين في الميدان.
وتجدر الإشارة إلى أن فرق بحث وإنقاذ من إسبانيا والمملكة المتحدة وقطر تساعد حاليا فرق الإنقاذ المغربية في المناطق المتضررة من الزلزال.
وتتم الاستجابة لعروض الدعم والمساعدة المقدمة من مختلف البلدان الصديقة والشقيقة بناء على تقييم دقيق للاحتياجات الميدانية من قبل السلطات المغربية.
يذكر أن الزلزال الذي شهدته عدة مناطق في المغرب، مساء الجمعة الماضي، خلف موجة تضامن واسعة من قبل العديد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية، الذين أعربوا عن تعازيهم وتضامنهم مع المملكة والشعب المغربي.
4 تعليقات
الله أكبر ، الصبر بعد الرضا يخفف المعاناة …. ينبغي أن يستحضر الجميع ما يلي : {واعتصموا بحبل الله جيعا ولا تفرقوا } …{ وتعونوا على البر والتقوى } …(( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)) …ويتمثلها في الأفعال وينزلها في الوقع …. والحمد لله المغرب والمغاربة بخير [ ملكا وشعبا ]
ليس جديد علينا هدا نحن ترعرعنا علا ايدي ملوك نصرهم ألله علا ان نكون يد واحدة وان نكون اخوة لي جميع اهل الارض علا كل شيء فيه خير ونعتز بهذه الشهادة منكم
نشكر الانقاد الايسباني علا هذه الشهادة في حق الفرق المغربية للانقاد سواء العسكري او المدني وبدورنا نشكرهم علا مجيئهم الينا
الحمدلله هدا هو مايجعلنا نصبر علا مانمر به من قديم الزمان واجهنا الكتير ولازلنا لاكن يدنا في يد وطننا وملكنا الحبيب نصره الله نتخطا المحن نسال الله العلي القدير ان تكون آخر الاحزان