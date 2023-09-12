زلزال الحوز.. فريق الإنقاذ الإسباني يعبر عن إعجابه باحترافية الفرق المغربية

هبة بريس

أعرب أعضاء فريق الإنقاذ الإسباني عن إعجابهم باحترافية الفرق المغربية، وبجهودها لإنقاذ وإجلاء والتكفل بالجرحى إثر الزلزال الذي ضرب، مساء يوم الجمعة الماضي، عدة مناطق بالمملكة.

وفي هذا الصدد، قال إيغور سيمونوف، الذي يقود فريق الإنقاذ الإسباني بجماعة ثلاث نيعقوب (100 كلم عن مراكش)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “جئنا لمؤازرة الفرق المحلية التي تعبأت منذ اللحظات الأولى، والتي أبهرتنا بجهودها”.

وأكد سيمونوف، الذي يتولى تنسيق تدخلات الفريق الإسباني المتخصص في هذا المجال، أن “العمل يتم بتنسيق كامل مع الفرق المغربية”، منوها بـ”التفاهم الجيد جدا” وبـ”علاقة الثقة” السائدة بين مختلف المتدخلين في الميدان.

وتجدر الإشارة إلى أن فرق بحث وإنقاذ من إسبانيا والمملكة المتحدة وقطر تساعد حاليا فرق الإنقاذ المغربية في المناطق المتضررة من الزلزال.

وتتم الاستجابة لعروض الدعم والمساعدة المقدمة من مختلف البلدان الصديقة والشقيقة بناء على تقييم دقيق للاحتياجات الميدانية من قبل السلطات المغربية.

يذكر أن الزلزال الذي شهدته عدة مناطق في المغرب، مساء الجمعة الماضي، خلف موجة تضامن واسعة من قبل العديد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية، الذين أعربوا عن تعازيهم وتضامنهم مع المملكة والشعب المغربي.

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