زلزال الحوز.. تخصيص مداخيل مباراة المغرب وبوركيفاسو لصندوق الدعم

هبة بريس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها ستخصص مداخيل المباراة الودية التي ستجمع اليوم الثلاثاء بمدينة لانس الفرنسية بين المنتخب الوطني ونظيره البوركينابي للمساهمة في “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.

وأوضحت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أنها “ستخصص مداخيل المباراة الودية التي ستجمع يومه الثلاثاء 12 شتنبر 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره، منتخب بوركينا فاسو، للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، وذلك انخراطا منها في الحملة التضامنية مع ضحايا الزلزال “.

وأبرزت الجامعة أن أغلب تذاكر هذه المباراة الودية تم اقتناؤها من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

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