لليوم الرابع.. السلطات تواصل مجهوداتها لإنقاذ ضحايا الزلزال ومساعدة المتضررين

2023-09-12 / 11:01
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هبة بريس - الرباط

لليوم الرابع، تواصل السلطات العمومية بمختلف عناصرها، جهودها لإنقاذ ضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق المغرب ليلة الجمعة -السبت.

وتبذل عناصر السلطات العمومية، قصارى جهودها لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

كما قامت السلطات، وبتوجيهات ملكية، بتوزيع كافة المساعدات “خيام ،أغطية، أفرشة، ملابس، مواد غذائية وأدوية” على ساكنة المنطقة الذين إجلاؤهم حفاظا على سلامتهم.

هذا ويشار إلى أن عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية بلغ 2862 شخصا، تم دفن 2854 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 2562 شخص.

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