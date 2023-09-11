الصندوق الخاص بتدبير آثار زلزال الحوز: مجانية تامة للخدمات البنكية

2023-09-11 / 22:32
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، اليوم الاثنين، عن المجانية التامة للخدمات البنكية المرتبطة بتحويل تبرعات العموم، من الزبناء وغير الزبناء، الموجهة ل”الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.

وأوضحت المجموعة في بلاغ لها، أن “هذه المجانية صالحة بغض النظر عن القنوات المستعملة ومكان إصدارها سواء في المغرب أو من الخارج”، مؤكدة انخراطها في جهود التضامن الوطني على إثر هذا الزلزال الذي ضرب المملكة.

وأضاف المصدر ذاته أنه ولهذا الغرض، اتخذت البنوك التدابير اللازمة لتحسيس موظفيها وتسخير الإمكانيات الضرورية على مستوى الوكالات البنكية عبر التراب الوطني، بغية تسهيل إنجاز هذه العمليات وضمان أحسن مواكبة للمتبرعين.

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