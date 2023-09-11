النعم ميارة

ميارة: اللحظات المفصلية التي تمر بها بلادنا تدعو للتضامن والتآزر

2023-09-11 / 16:35
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هبة بريس - الرباط

تفعيلا لأحكام الفصل 70 من الدستور، ومقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين اجتماعا مشتركا يوم الاثنين 25 صفر 1445، الموافق لـ 11 شتنبر 2023، خصص لإخبار اللجنتين المذكورتين بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس .

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، أهمية هذه اللحظات المفصلية التي تمر بها بلادنا والتي تدعو للتضامن والتآزر، وتدبير طرق التعامل مع الكوارث المستقبلية، مبرزا أن الصندوق الخاص تجميع لكل ما يمكن أن يعبر عنه الشعب المغربي من اتحاد ولحمة.

وأضاف أن البرلمان بكل مكوناته مجند للتعبير عن هذا التضامن ولتقديم كل ما تتطلبه الظرفية، مبرزا حكامة إحداث هذا الصندوق الخاص.

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