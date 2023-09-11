المفوضية الأوروبية: “زودنا المغرب بصور الأقمار الصناعية للمناطق المتضررة”

2023-09-11 / 14:37
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هبة بريس - متابعة

أكدت المفوضية الأوروبية أنها مستعدة لتقديم المساعدة للمغرب، اثر الزلزال الذي عرفته عدد من المناطق ليلة الجمعة السبت.

وقال مفوض الشؤون المالية باولو جينتيلوني، اليوم الاثنين “زودنا المغرب بصور الأقمار الصناعية للمناطق المنكوبة”.

وأكد أن السلطات المغربية لم تطلب حتى الساعة تحريك آلية الحماية المدنية الأوروبية، مضيفا أن المفوضية عرضت المساعدة، لكنها لم تتلق بعد أي رد.

كما أوضح أن المفوضية تتشاور مع دول الاتحاد حول الإمكانات المتوفرة لمساعدة المغرب في حال طلب العون.

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