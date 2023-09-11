إعصار “دانيال” بليبيا.. إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام

2023-09-11 / 14:16
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هبة بريس - وكالات

أعلنت ليبيا، اليوم الاثنين، الحداد لمدة ثلاثة أيام على ضحايا الفيضانات التي تسبب فيها إعصار ” دانيال” الذي ضرب عددا من مدن شرق البلاد، وذلك وفق وكالة الأنباء الليبية.

وأوضح المصدر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أعلن خلال جلسة طارئة للحكومة، اليوم، “الحداد لمدة ثلاثة أيام على ضحايا السيول والفيضانات في المنطقة الشرقية”.

وقد خلفت الفيضانات التي تسبب فيها هذا الإعصار، لحد الآن، 12 قتيلا، وذلك وفق مركز البيضاء الطبي.

وسبق لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن أعلن “كل البلديات التي تعرضت للسيول والفيضانات شرقي البلاد، مناطق منكوبة”.

وكانت السلطات الليبية أن أعلنت السبت الماضي حالة الطوارئ القصوى شرق البلاد شملت توقيف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، وإغلاق المحلات التجارية وحظر التجوال، وذلك لمواجهة أي تأثيرات لهذه العاصفة .

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