تلاوة سورة الفاتحة بمختلف المؤسسات التعليمية ترحما على أرواح ضحايا الزلزال

2023-09-11 / 13:09
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هبة بريس

تم صباح اليوم الإثنين، تلاوة سورة الفاتحة، مباشرة بعد تحية العلم بالنشيد الوطني من طرف التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية وكذا كافة الأطر التربوية والإدارية، بكل ربوع المملكة، ترحما على أرواح ضحايا الهزة الأرضية التي أصابت عددا من الأقاليم ببلادنا، مساء الجمعة 08 شتنبر 2023.

هذا ويشار إلى أنه حدود الساعة العاشرة من يومه الإثنين 11 شتنبر الجاري، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2497 شخصا، وعدد الجرحى 2476.

وبلغ عدد الوفيات 1452 بإقليم الحوز، و764 بإقليم تارودانت، و202 بإقليم شيشاوة، و18 بعمالة مراكش.

في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم ورززات، أزيلال، أكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير.

وتواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

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