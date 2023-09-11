زلزال الحوز.. الصليب الأحمر الصيني يتبرع بـ200 ألف دولار

2023-09-11 / 11:00
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هبة بريس

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، أن جمعية الصليب الأحمر الصينية ستمنح الهلال الأحمر المغربي 200 ألف دولار مساعدات إنسانية طارئة.

وأفادت صحيفة “تشاينا ديلي” بأن الصليب الأحمر الصيني قال إن التبرعات ستستخدم لمساعدة المغرب في تنفيذ أعمال الإنقاذ والإغاثة من الكوارث.

كما ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قدم تعازيه للملك محمد السادس، قائلا في رسالته إنه شعر بالصدمة عندما علم بوقوع الزلزال العنيف الذي تسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

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