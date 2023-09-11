Hand of businessman with money show up from smartphone screen isolated on blue background

دعوات للأبناك لحذف رسوم التحويلات المالية لصندوق الدعم

2023-09-11 / 10:38
9
هبة بريس - الرباط

مباشرة بعد الإعلان عن الحساب البنكي الخاص بصندوق دعم ضحايا ومخلفات زلزال الحوز، سارع المغاربة من داخل وخارج أرض الوطن الى التبرع بمبالغ مالية.

وسارع أبناء الوطن، الى تحويل مبالغ مالية “كل حسب قدرته” لفائدة الصندوق الذي تم احداثه بتعليمات ملكية واستجابة لنداءات ودعوات عدد من المغاربة.

ولاحظ عدد من المغاربة الذين قاموا بتحويلات مالية أن الابناك تقتطع منها رسوم هذه الخدمة، معيبين عليها استغلال هذه الظرفية لتحقيق الأرباح.

ودعت فئة عريضة من المغاربة، الأبناك إلى حذف رسوم تحويل التبرعات الى حساب صندوق الدعم، كمساهمة في هذه العملية الوطنية وتشجيعا لباقي المواطنين للاسراع الى مساعدة إخوانهم المتضررين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مساعدات بالأطنان وتبرعات بالملايين.. تضامن المغاربة يصدم العالم

مساعدات بالأطنان وتبرعات بالملايين.. تضامن المغاربة يصدم العالم

2023-09-11 / 12:30
Photo of بالصور.. السلطات تواصل مجهوداتها لإنقاذ ضحايا الزلزال ومساعدة المتضررين

بالصور.. السلطات تواصل مجهوداتها لإنقاذ ضحايا الزلزال ومساعدة المتضررين

2023-09-11 / 12:08
Photo of “مديرية الأمن” و”الديستي” تتبرعان ب5 ملايير درهما لصندوق دعم الزلزال

“مديرية الأمن” و”الديستي” تتبرعان ب5 ملايير درهما لصندوق دعم…

2023-09-11 / 11:51
Photo of وزيرة الخارجية الفرنسية: “المغرب لم يرفض مساعدتنا و هو يتحكم في عمليات الإغاثة”

وزيرة الخارجية الفرنسية: “المغرب لم يرفض مساعدتنا و هو…

2023-09-11 / 11:25
Photo of “ماكدونالدز” المغرب تقرر إذاعة القرآن بمحلاتها حدادا على ضحايا الزلزال

“ماكدونالدز” المغرب تقرر إذاعة القرآن بمحلاتها حدادا على ضحايا…

2023-09-11 / 11:22
Photo of عاجل: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 2497 قت.يلا و2476 جريحا

عاجل: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 2497 قت.يلا و2476 جريحا

2023-09-11 / 11:17
Photo of وزيرة الخارجية الفرنسية: “سنتبرع بخمسة ملايين يورو لمنظمات مغربية غير حكومية”

وزيرة الخارجية الفرنسية: “سنتبرع بخمسة ملايين يورو لمنظمات مغربية…

2023-09-11 / 11:07
Photo of زلزال الحوز.. الصليب الأحمر الصيني يتبرع بـ200 ألف دولار

زلزال الحوز.. الصليب الأحمر الصيني يتبرع بـ200 ألف دولار

2023-09-11 / 11:00
Photo of فريق الإنقاذ البريطاني: سنقدم دعمنا الكامل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص

فريق الإنقاذ البريطاني: سنقدم دعمنا الكامل لإنقاذ أكبر عدد…

2023-09-11 / 10:48
Photo of زلزال الحوز.. أَلَّف القلوب ووحَّد الشعوب وذكَّر بالعُيوب

زلزال الحوز.. أَلَّف القلوب ووحَّد الشعوب وذكَّر بالعُيوب

2023-09-11 / 10:02

‫9 تعليقات

  1. الحمد لله لمغاربة رجال تعاونو و جمعو و مزال كيجمعو متسناو حتى لحكومة عاد يتسناو لبراني..

  2. في زمن الشدة وفي وقت تجد فيه الضعيف يساعد ولو بقليل .فعلى الابناك ان تقوم بحدف رسوم التحويل أضعف الإيمان..

  4. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم انتقم منهم أشد انتقام يارب العالمين..

  9. الأبناك عليها التعاون مع التحويلات التي يقوم بها المحسنين لمساعدة المناطق المنكوبة ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق