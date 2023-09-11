دعوات للأبناك لحذف رسوم التحويلات المالية لصندوق الدعم

هبة بريس - الرباط

مباشرة بعد الإعلان عن الحساب البنكي الخاص بصندوق دعم ضحايا ومخلفات زلزال الحوز، سارع المغاربة من داخل وخارج أرض الوطن الى التبرع بمبالغ مالية.

وسارع أبناء الوطن، الى تحويل مبالغ مالية “كل حسب قدرته” لفائدة الصندوق الذي تم احداثه بتعليمات ملكية واستجابة لنداءات ودعوات عدد من المغاربة.

ولاحظ عدد من المغاربة الذين قاموا بتحويلات مالية أن الابناك تقتطع منها رسوم هذه الخدمة، معيبين عليها استغلال هذه الظرفية لتحقيق الأرباح.

ودعت فئة عريضة من المغاربة، الأبناك إلى حذف رسوم تحويل التبرعات الى حساب صندوق الدعم، كمساهمة في هذه العملية الوطنية وتشجيعا لباقي المواطنين للاسراع الى مساعدة إخوانهم المتضررين.

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