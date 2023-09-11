زلزال الحوز.. موظفو “الإيسيسكو” يتبرعون بنسبة من رواتبهم للضحايا

2023-09-11 / 09:40
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هبة بريس

ذكرت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” ، أن قافلة مساعدات عينية شمل خياما وأغطية ومواد إعاشة أساسية، انطلقت من مقر المنظمة في الرباط باتجاه المناطق المتضررة من الزلزال.

وذكرت المنظمة في بلاغ لها، أن المدير العام للمنظمة وجميع الأطر والموظفين تبرعوا بنسبة 10 في المائة من رواتبهم الشهرية يتم تحويلها إلى الحساب الخاص لدى بنك المغرب، الذي وجه الملك محمد السادس بفتحه لتلقي اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﺗطوﻋﯾﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ.

وأفادت المنظمة بأنها تنظم أيضا حملة للتبرع بالدم لإغاثة المصابين من جراء الزلزال، معلنة عن استعدادها للتعاون مع الجهات المغربية المختصة في مواجهة الأضرار الناجمة عن هذه الهزة الأرضية، وتقديم كل ما يتطلبه الموقف من مساندة ودعم في مجالات اختصاصها، خصوصا ما يتعلق بترميم وصيانة الآثار التي تضررت ببعض المدن التاريخية.

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