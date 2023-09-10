رئيس الحكومة يعزي عائلات ضحايا الزلزال
هبة بريس _ الرباط
قدم رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، تعازيه لعائلات ضحايا “زلزال الحوز” الذي ضرب عددا من المدن المغربية.
وسطر رئيس الحكومة كلماته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا : “أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلات ضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من المدن المغربية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يشفي الجرحى”.
وفي ذات التدوينة نوه اخنوش بالمجهودات الجبارة التي تبذلها مختلف مصالح السلطات العمومية، التي تتدخل عناصرها بمهنية عالية وتعبئة كبيرة بكافة العمالات والأقاليم المعنية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن الحكومة ستواصل اتخاذ التدابير التي باشرتها، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى متابعة ودعم جهود الإغاثة من أجل ضمان حسن سير العمليات.
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9 تعليقات
تاخر كثيرا. ما هذه المهزلة.
لمذا يتاخر المغرب لطلب المساعدات الدولية?
رحم الله جميع الشهداء و ندعوا للجرحى بالشفاء العاجل.
هاد العزاء سير زيدو فيك….أش قدمتي لهاد الناس قبل ما يجي هاد الزلزال….الله ياخذ الحق فكل مسؤول فديك البلاد
واش هدا يلاه فاق يجب محاسبته و اقالته من المفروض ان يكون من اول المتواجدين في الساحة.
ارواح المغاربة لا تهمه.
حكومة فاشلة وقاسية لا يهمها الا مصالحها الخاصة.
التاريخ لا يرحم و موعدنا في الانتخابات القادمة.
لك الله يا وطني.
يقدم التعازي عوض ان يتواجد في مكان الماساة ماهذه المهزلة لا حول ولا قوة الا بالله
يقدم التعازي عوض ان يتواجد في مكان الماساة ماهذه المهزلة والمسؤولية
قبح الله سعيك ولعنك في الدنيا والاخرة اين كنت ايها المعتوه طوال هذا الوقت لماذا لم تخرج عند المتضررين انت منحوس ووجهك وجه شر يا اخنشوش
الشعب المغربي لا تهمه تعازي من اشخاص كهؤلاء تهمهم فقط مصالحهم الشخصية و دكاكينهم السياسية
دوى والله حتى دوى. يمكن كان ناعس عاد فاق. لا حول ولا قوة الا بالله حكومة الجفاف وإلغلاء والكوارت
المسؤولين ديالنا خدامين بتوقيت غرينيتش زائد 48 ساعة