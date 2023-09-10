رئيس الحكومة يعزي عائلات ضحايا الزلزال

هبة بريس _ الرباط

قدم رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، تعازيه لعائلات ضحايا “زلزال الحوز” الذي ضرب عددا من المدن المغربية.

وسطر رئيس الحكومة كلماته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا : “أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلات ضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من المدن المغربية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يشفي الجرحى”.

وفي ذات التدوينة نوه اخنوش بالمجهودات الجبارة التي تبذلها مختلف مصالح السلطات العمومية، التي تتدخل عناصرها بمهنية عالية وتعبئة كبيرة بكافة العمالات والأقاليم المعنية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن الحكومة ستواصل اتخاذ التدابير التي باشرتها، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى متابعة ودعم جهود الإغاثة من أجل ضمان حسن سير العمليات.

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