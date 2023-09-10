زلزال الحوز أبان عن مكانة المغرب عالميا

2023-09-10 / 12:34
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محمد منفلوطي_هبة بريس

مُنظمة الصحة العالمية، البنك الدولي، دول عظمى، وأخرى عربية وافريقية شقيقة، شعوب العالم، نجوم رياضيون وآخرون فنانون واعلاميون….الكل وجه بوصلة اهتماماته نحو زلزال المغرب… يا لها من هبة تضامنية انسانية فريدة من نوعها، أبانت عن مكانة المغرب بين دول المعمور..

فعلى الرغم من حجم المآسي والآلام والدمار التي خلفها الزلزال، لكن ارتفاع منسوب التضامن والتعاون والتآزر كان بمثابة البلسم الذي خفف من آهات الضحايا وذويهم…

نعم، لقد كانت الفاجعة أكبر وأدهى وأمر، لكن حجم التضامن الواسع من معظم زعماء دول العالم وشعوبها ومنظماتها الحقوقية والاجتماعية والانسانية، شكل رسالة قوية ودعما معنويا وماديا ولوجيستيكيا، كل ذلك ساهم في انقاذ الأرواح من تحت الأنقاض في فاجعة الزلزال القوي التي ضربت مدن مغربية وخلفت قتلى وجرحى وشردت عائلات…

فاجعة أسكنت العائلات العراء، وأخرجتهم قهرا من بيوتهم، ومن بين ثنايا ذلك تسلل التافهون لترويج المغالطات والاشاعات غير آبهين لمخاطرها وآثارها النفسية على العباد.

هنا يكمن دور أبطال مواقع التواصل الاجتماعي في دورهم الايجابي في عملية التحسيس والتأطير وبث روح التفاؤل، بعيدا عن زرع الفتن وخلق البلبلة وترويج المغالطات لأجندات ضيقة وحسابات شخصية…رجاء ارقوا بخطاباتكم واستحضروا مصلحة الوطن ومواطنيه…

هنا تظهر الشجاعة وصوت الحكمة اللذان حان وقتهما، وهي دعوة موجهة لكافة رواد المواقع التواصل الاجتماعي لاحترام مشاعر الناس وأحاسيسهم والحفاظ على وضعهم الأسري والاجتماعي والاقتصادي، من خلال التوقف عن نشر الاشاعات وتضخيم الأحداث…رجاء حوِّلوا منصات التواصل الاجتماعي إلى فضاء للنقاش الهادئ والهادف، وتلقين الدروس وتقاسم الأفكار ، وجمع التبرعات القانونية بالتنسيق مع السلطات….تقبلوا الاختلاف بروح عالية وساهموا في رسم معالم تاريخ جديد لكم عنوانه التضامن في عز الأزمة…فالوطن في حاجة إلينا اليوم أكثر من أي وقت مضى..

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‫3 تعليقات

  1. دائما كنهضرو غير على مكانة المغرب في الخارج أين هي مكانة المواطن المغربي في المغرب تركيا خرجت مساعدات شهرية للمتضريين من زلزال وفراتلهم الخيم والأكل فالمغرب نعسو فالعراء بلاد الزلط والكدوب ولحكرة

  2. العكس هو الصحيح ابانت عن ضعف البنية التحتية لا مسالك لا مستشفيات لا طرق لا مساعدات

  3. بل أبان عن قيمة المواطن عند كل مسؤولينا… و حقيقة المغرب بلا مواد التجميل ….

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