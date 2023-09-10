وفاة الجنرال حميدو لعنيكري اليوم بالرباط

2023-09-10 / 11:35
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هبة بريس

توفي صباح اليوم الاحد، بالرباط، الجنرال حميدو لعنيكري أحد اشهر جنرالات المغرب. وينتظر الإعلان عن جنازته.

وكان لعنيكري تعرض لحادثة سير خطيرة كادت تودي بحياته، فتم إحالته على التقاعد سنة 2012.

وينحدر لعنيكري من مكناس، وتخرج من مدرسة هرمومو،

في 2006 عينه الملك محمد السادس مفتشا عاما للقوات المساعدة، قبل أن يعفى من مهامه ويعاد تعيينه سنة 2009 قائدا للمنطقة الجنوبية للقوات المساعدة، ، وأحيل على التقاعد في 2012، بعد تعرضه لحادث سير

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