لاعبو المنتخب الوطني يشاركون في حملة للتبرع بالدم بأكادير

2023-09-09 / 20:02
0
هبة بريس

شارك لاعبو وأعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم السبت 9 شتنبر بأكادير، في حملة للتبرع بالدم المنظمة تضامنا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب، مساء أمس الجمعة، إقليم الحوز واستشعرته العديد من مناطق المملكة.

وتوجه أسود الأطلس إلى أحد مراكز تحاقن الدم بمدينة الإنبعاث، حيث ساهموا إلى جانب العديد من المواطنين في هذه العملية التضامنية الانسانية، التي تهدف إلى جمع أكبر عدد ممكن من أكياس الدم لإنقاذ الأرواح، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستشفيات من هذه المادة الحيوية.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد أعلنت عن تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء اليوم السبت بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري، برسم الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم-كوت ديفوار 2024، إلى وقت لاحق.

وأوضحت الجامعة، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي، أنه “على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء اليوم السبت بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري، برسم الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم – كوت ديفوار 2024، إلى وقت لاحق، وذلك بتوافق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “اليويفا”: دقيقة صمت في كل المباريات حدادا على ضحايا زلزال المغرب

“اليويفا”: دقيقة صمت في كل المباريات حدادا على ضحايا…

2023-09-09 / 18:00
Photo of الفيفا تعزي المغاربة.. و انفانتينو: “أنا مصدوم بما وقع في البلد الذي رحب بنا دوما”

الفيفا تعزي المغاربة.. و انفانتينو: “أنا مصدوم بما وقع…

2023-09-09 / 13:00
Photo of العصبة الاحترافية: “تأجيل جميع مباريات البطولة المبرمجة حتى وقت لاحق”

العصبة الاحترافية: “تأجيل جميع مباريات البطولة المبرمجة حتى وقت…

2023-09-09 / 12:49
Photo of الكاف يوافق على طلب الجامعة بتأجيل لقاء الأسود و ليبيريا

الكاف يوافق على طلب الجامعة بتأجيل لقاء الأسود و…

2023-09-09 / 12:26
Photo of المديرية الوطنية تدعو حكام البطولة الاحترافية للتبرع الجماعي بالدم

المديرية الوطنية تدعو حكام البطولة الاحترافية للتبرع الجماعي بالدم

2023-09-09 / 12:05
Photo of الاتحاد الإسباني لكرة القدم: دقيقة صمت في المباريات تكريما لضحايا الزلزال

الاتحاد الإسباني لكرة القدم: دقيقة صمت في المباريات تكريما…

2023-09-09 / 10:54
Photo of زلزال الحوز.. نادي ريال مدريد يعرب عن تضامنه مع المغرب

زلزال الحوز.. نادي ريال مدريد يعرب عن تضامنه مع…

2023-09-09 / 09:35
Photo of شكاوى اللاعبات تطيح بمدرب سانتوس البرازيلي

شكاوى اللاعبات تطيح بمدرب سانتوس البرازيلي

2023-09-08 / 21:27
Photo of “الركراكي”…سعيد باللعب على أرض مدينة أكادير

“الركراكي”…سعيد باللعب على أرض مدينة أكادير

2023-09-08 / 21:06
Photo of “لامال” يشارك ويسجل مع إسبانيا في فوز ساحق ضد جورجيا

“لامال” يشارك ويسجل مع إسبانيا في فوز ساحق ضد…

2023-09-08 / 20:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق