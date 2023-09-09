عاجل : وفاة سيدة نواحي تارودانت بسبب الزلزال

2023-09-09 / 01:42
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هبة بريس _ الرباط

علم قبل قليل أن سيدة توفيت في إحدى جماعات إقليم تارودانت، بسبب الزلزال الذي ضرب عددا من المدن المغربية.

وقال مصدر هبة بريس إن الضحية لفظت أنفاسها الأخيرة تحت الأنقاض، بدوار تكاديرت جماعة اوزيوة بإقليم تارودانت،

وكان المعهد الوطني للجيو- فيزياء، التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أفاد بأنه تم مساء أمس الجمعة، تسجيل هزة أرضية بقوة 7 درجات على مقياس ريشتر بإقليم الحوز.

وأوضح المعهد، في بلاغ له، أنه حدد مركز هذه الهزة الأرضية، التي وقعت حوالي الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة مساء، في جماعة إيغيل التابعة لإقليم الحوز.

وأضاف المصدر ذاته أن مركز الهزة الأرضية، التي وقعت على عمق حوالي 8 كيلومترات، يقع عند خط عرض 30961 درجة شمالا وخط طول 8413 درجة غربا.

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