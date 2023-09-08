اسبانيا ..الشرطة الدولية توقف مغربي قــ..ـتل قاصرا بسبب عنزة بالناظور
هبة بريس
أوقفت الشرطة الدولية “أنتربول” شخص مطلوب للقضاء المغربي، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة قتل بالناظور، منذ حوالي عشر سنوات.
وبحسب مصادر اعلامية اسبانية، فالموقوف يبلغ من العمر 38 سنة تم توقيفه بمنطقة “كوكس” بمدينة أليكانتي، حيث يشتبه في أنه اعتدى على قاصر حتى الموت في الناظور، بعد خلاف حول سرقة عنزة
وكان المشتبه فيه قد هاجم رفقة اثنين آخرين ، قاصرا بواسطة الحجارة سنة 2012 بسبب عنزة ، ما ادى الى وفاته ، حيث اعترف المتهمان الآخران آنذاك، بارتكاب الجريمة، مؤكدين أن الموقوف بإسبانيا، هو من قام برمي الحجر الذي تسبب في الوفاة، بعدما حاول سرقة عنزة.
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5 تعليقات
صبحان الله هدا من يطبق عليه ان الله يمهل ولا يهمل
طال زمان ولاقصار الحق يبان يبان
الحمدلله علا الاقل يعاقب علا فعلته ويقضي باقي عمره في السجن
اين المفر الان لابد من العقاب والحساب هده هي طريق السوء وطريق الحرام
الي احفر شي حفرة ايطيح فيها طال ازمان ولا اقصار