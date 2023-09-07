الصنايبي لهبة بريس: “الجزائر تغطي فشلها في الانضمام لبريكس بمناوشة المغرب”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في حوار مصور أجرته هبة بريس مع الدكتور عبد الحق الصنايبي الخبير في الشؤون الأمنية و الاستراتيجية، أكد من خلاله أن ما وقع قبل أيام ضواحي السعيدية هو جريمة وحشية و جبانة قام بها النظام الجزائري في حق مواطنين كانوا يستمتعون بعطلتهم الصيفية.

هذا الحادث، يضيف الدكتور الصنايبي، ليس غريبا على النظام الجزائري المجرم، الذي قتل على مر السنين الماضية أعدادا كبيرة ليس من الأجانب و حسب بل حتى من بني جلدتهم، مستدلا بعشرات الأمثلة لمواطنين جزائريين قتلوا على يد العسكر لأسباب واهية.

الدكتور الصنايبي، أوضح كذلك بأن دوافع جريمة قتل مواطنين من أصول مغربية مرده بالأساس رغبة نظام العسكر المجرم في إلهاء الشعب الجزائري بعد فضيحة بريكس.

و شدد الخبير السالف الذكر على أن فشل الجزائر في الانضمام لمنظمة بريكس، و هي التي كانت تعتقد جازمة أن مسألة العضوية مجرد إجراءات شكلية، قبل أن تصدم بالواقع المر، كان سببا مباشرا في ما وقع ضواحي السعيدية و ذلك لتحوير النقاش و توجيه الجزائريين من ملف بريكس و فشل الديبلوماسية الجزائرية لموضوع آخر.

ملفات و مواضيع أخرى ناقشها الدكتور عبد الحق الصنايبي، تجدونها بالتفصيل في المقطع التالي:

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