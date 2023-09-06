الجامعة العربية تشيد بجهود المغرب في تشجيع الفرقاء الليبيين على إيجاد حل

2023-09-06 / 17:08
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هبة بريس

أشاد الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط ، في التقرير الذي قدمه اليوم الاربعاء امام مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بالجهود والمساعي التي بذلتها المملكة المغربية لحل الأزمة الليبية، بِمَا في ذلك استضافة مدينة بوزنيقة المغربية من 22 مايو إلى 7 يونيو 2023 اجتماعات اللجنة المشتركة (6+6) المعنية بصياغة القوانين الانتخابية بليبيا.

وفي نفس السياق، ثمن قرار مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، هذه الجهود واعتبرها خطوة مهمة إلى الأمام.

وأكد القرار أهمية التنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي، الموقع بمدينة الصخيرات المغربية سنة 2015، واعتباره أساساً لإيجاد تسوية سياسية في ليبيا.

وأبرز تقرير الأمين العام أيضا المبادرات والإنجازات التي قام بها المغرب في سياق حرصه على تعزيز البُعد الإنساني والاجتماعي في العمل العربي المشترك، مشيرا في هذا الشأن إلى استضافة مدينة الرباط للاجتماع الخامس لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، والذي أفضى إلى الموافقة على الصيغة النهائية للنظام الأساسي للصندوق العربي الإفريقي المشترك للحد من مخاطر الكوارث، وتنظيم المركز المغربي للتطوع والمواطنة، بتعاون مع الأمانة العامة للجامعة النسخة الرابعة من “المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية” بمدينة الدار البيضاء 23 إلى 27 مايو 2023.

وذكر التقرير كذلك باحتضان مدينة مراكش لاجتماعات الجمعية العمومية 37، والمكتب التنفيذي (57) واللجان المعاونة له، للاتحاد العربي للرياضة العسكرية، من 12 إلى 17 مارس 2023، بمشاركة 13 دولة عربية، واختيار المقترح الذي تقدمت به المملكة المغربية كمحور للدورة 60 لمجلس وزراء الصحة العرب تحت مسمى “مقاربة صحة واحدة” فضلا عن اعتماد مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته 53 بالرباط لقرار إنشاء “المرصد والمنصة المدمجة” كإحدى الآليات لتنفيذ خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، على أن يكون مقر المرصد بالمغرب.

وفي مجال مكافحة الارهاب، دعا المجلس الوزاري العربي إلى “مواصلة الاستفادة من مركز محمد السادس للعلماء الأفارقة، ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات بالمملكة المغربية”، ورحب “باستضافة المملكة المغربية لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب بإفريقيا”.

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