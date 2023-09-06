للمرة الثانية.. رياض محرز وتايلور وارد يحتفلان بزواجهما

2023-09-06 / 16:16
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هبة بريس - وكالات

احتفل الجزائري رياض محرز، مهاجم نادي الأهلي السعودي بزواجه من تايلور وورد للمرة الثانية.

وأقام الثنائي حفل زواج بأحد فنادق العاصمة البريطانية لندن، حيث حضر أفراد عائلتيهما وأصدقائهما المقربين، وكذلك ابنتهما الرضيعة ميلا، وإينايا وأيلا، ابنتا محرز من زوجته السابقة.

وجاء حفل الزواج بعد مرور عام ونصف العام من عقد قران رياض محرز، 32 عاماً، وتايلور وورد، 24 عاماً، في يناير 2022.

هذا واقتصر احتفال رياض محرز وتايلور وورد بزواجهما للمرة الثانية في لندن، على توقيع الأوراق الرسمية وتناول العشاء مع المدعوين والتقاط الصور.

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