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اتصلوا بضحايا لإيهامهم بفوزهم بجوائز.. إيقاف 9 أشخاص بجرسيف والناظور

2023-09-06 / 15:31
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرق الشرطة القضائية بمدن جرسيف وناظور بناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء 6 شتنبر الجاري، من توقيف تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية والنصب والاحتيال.

وحسب مصدر أمني، فتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى قيام الموقوفين بانتحال صفات مستخدمين بشركات للاتصالات من أجل ربط الاتصال بالضحايا وإيهامهم بفوزهم بجوائز نقدية وعينية، وذلك من أجل إيقاعهم في الغلط التدليسي من خلال الاستيلاء على معطياتهم البنكية السرية واستعمالها في اقتناء بطائق لتعبئة الهاتف النقال.

وأضافةذات المصدر، أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية مكنت من تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم خلال عملية أمنية متزامنة جرى تنفيذها بمدن العروي وجرسيف وبمناطق قروية بمحيطها.

وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز دعامات لتخزين المعطيات الرقمية وبطائق للتعبئة الهاتفية و20 هاتف محمول يشتبه في استعمالها في هذا النشاط الإجرامي

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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