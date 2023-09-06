بونو: “لم أنتقل الى ريال مدريد بسبب كأس أمم افريقيا”

هبة بريس - وكالات

أوضح المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، السبب وراء عدم إتمام صفقة انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال بونو، خلال تصريحات لبرنامج “El Pelotazo”: “تلقيت عرضا بالفعل من ريال مدريد، وكان أولوية بالنسبة لي”.

وأضاف: “لكن إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا في شهر يناير المقبل عقدت الأمور، وانهارت الصفقة”.

وعن انتقاله للهلال، أوضح: “شعرت بأن الوقت قد حان لمغادرة إشبيلية، لقد قدمت كل شيء للنادي وفي داخلي لم تعد لدي نفس الطاقة، لذلك قررت الرحيل وخوض تجربة أخرى”.

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