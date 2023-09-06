بونو: “لم أنتقل الى ريال مدريد بسبب كأس أمم افريقيا”

2023-09-06 / 11:33
0
هبة بريس - وكالات

أوضح المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، السبب وراء عدم إتمام صفقة انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال بونو، خلال تصريحات لبرنامج “El Pelotazo”: “تلقيت عرضا بالفعل من ريال مدريد، وكان أولوية بالنسبة لي”.

وأضاف: “لكن إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا في شهر يناير المقبل عقدت الأمور، وانهارت الصفقة”.

وعن انتقاله للهلال، أوضح: “شعرت بأن الوقت قد حان لمغادرة إشبيلية، لقد قدمت كل شيء للنادي وفي داخلي لم تعد لدي نفس الطاقة، لذلك قررت الرحيل وخوض تجربة أخرى”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في أول ظهور لهن بعد المونديال.. لبؤات الأطلس يواجهن زامبيا وديا

في أول ظهور لهن بعد المونديال.. لبؤات الأطلس يواجهن…

2023-09-06 / 14:40
Photo of الرجاء يعتذر عن “ردة فعل” الإبراهيمي ويطالب بمعاقبة الهبطي

الرجاء يعتذر عن “ردة فعل” الإبراهيمي ويطالب بمعاقبة الهبطي

2023-09-06 / 12:45
Photo of عرفت غياب امرابط.. أسود الأطلس يجرون ثاني حصة تدريبية

عرفت غياب امرابط.. أسود الأطلس يجرون ثاني حصة تدريبية

2023-09-06 / 09:49
Photo of بعد فضيحة القبلة.. تعيين “توميه” كأول مدربة لمنتخب إسبانيا للسيدات

بعد فضيحة القبلة.. تعيين “توميه” كأول مدربة لمنتخب إسبانيا…

2023-09-05 / 21:10
Photo of رسمياً .. عميد الأسود ينتقل إلى “شيخ الأندية” السعودية

رسمياً .. عميد الأسود ينتقل إلى “شيخ الأندية” السعودية

2023-09-05 / 21:02
Photo of الاتحاد الاسباني يعتذر عن “قبلة” روبياليس ويؤكد: “تصرفه أضر بقيم المجتمع”

الاتحاد الاسباني يعتذر عن “قبلة” روبياليس ويؤكد: “تصرفه أضر…

2023-09-05 / 16:08
Photo of بلقشور يفند الشائعات و يؤكد غلق الميركاتو الصيفي في موعده

بلقشور يفند الشائعات و يؤكد غلق الميركاتو الصيفي في…

2023-09-05 / 15:45
Photo of تأهبا لمونديال الناشئين.. المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يواجه أوزبكستان

تأهبا لمونديال الناشئين.. المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة…

2023-09-05 / 15:12
Photo of الأغلى في التاريخ.. الاتحاد يقدم عرضه الأخير لمحمد صلاح

الأغلى في التاريخ.. الاتحاد يقدم عرضه الأخير لمحمد صلاح

2023-09-05 / 12:55
Photo of مأساة في كأس العالم لكرة السلة.. لاعب يفقد كليته بعد التحامه بمنافس

مأساة في كأس العالم لكرة السلة.. لاعب يفقد كليته…

2023-09-05 / 10:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق