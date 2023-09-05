قت_لى وجرحى في حادث إطلاق نار بالولايات المتحدة

2023-09-05 / 18:57
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هبة بريس _ وكالات ٢

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون في حادث إطلاق نار في بيرمنغهام في ولاية ألاباما (جنوب غرب الولايات المتحدة)، وفق ما أوردته “سي إن إن” يوم الثلاثاء.

وأشارت القناة الإخبارية الأمريكية إلى أن الحادث المأساوي وقع يوم الاثنين داخل ملهى ليلي في المدينة، مضيفة أن الشرطة فتحت تحقيقا لتحديد ملابساته.

وفي بيان، أبرز رئيس شرطة بيرمنغهام، سكوت ثورموند، أن السلطات تعمل من أجل تحديد هوية مرتكبي إطلاق النار.

وتظل حوادث إطلاق النار ظاهرة متكررة في الولايات المتحدة، تخلف العديد من الضحايا، في بلد حيث يكفل الدستور الحق في امتلاك الأسلحة. وحسب الملاحظين، فإن نسبة الجرائم المرتكبة بواسطة الأسلحة تشهد تناميا في المدن الكبرى، من قبيل نيويورك وشيكاغو وميامي وسان فرانسيسكو.

وفي مواجهة تصاعد العنف المسلح، ناشد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونغرس في عدة مناسبات، للعمل ضد هذه الآفة، مؤكدا أن الوقت قد حان لإصلاح تشريعات الأسلحة النارية.

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