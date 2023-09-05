تنظيم الهجرة السرية يجر 3 أشخاص للاعتقال بطانطان

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة طانطان بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاثنين 4 شتنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و26 سنة، يشتبه في تورطهم في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بمدينة طانطان، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة غير المشروعة لفائدة مرشحين للهجرة السرية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على سلاح أبيض وسيارة رباعية الدفع يشتبه في استعمالهما في هذا النشاط الإجرامي.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن اثنين منهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة العيون، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا مماثلة تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة وترويج المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

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