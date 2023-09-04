رسميا.. إشبيلية يعلن عودة سيرجيو راموس

هبة بريس - وكالات

أعلن إشبيلية، اليوم الإثنين، رسميا، عودة المدافع المخضرم سيرجيو راموس، لمدة موسم واحد.

وقال إشبيلية في بيان: “توصل نادي إشبيلية وسيرجيو راموس إلى اتفاق من أجل ضمه لتشكيلة إشبيلية، هذه هي عودة قلب الدفاع، الذي يعود إلى منزله بعد عقدين تقريبًا من مغادرته، بعمر 19 عامًا فقط، إلى ريال مدريد”.

وعاد راموس إلى إشبيلية بعد نهاية عقده في 30 يونيو الماضي مع باريس سان جيرمان، حيث أمضى موسمين مع النادي الفرنسي”.

وأكد إشبيلية أن راموس وقع عقدا لموسم واحد.

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