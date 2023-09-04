رسميا.. إشبيلية يعلن عودة سيرجيو راموس

2023-09-04 / 17:41
0
هبة بريس - وكالات

أعلن إشبيلية، اليوم الإثنين، رسميا، عودة المدافع المخضرم سيرجيو راموس، لمدة موسم واحد.

وقال إشبيلية في بيان: “توصل نادي إشبيلية وسيرجيو راموس إلى اتفاق من أجل ضمه لتشكيلة إشبيلية، هذه هي عودة قلب الدفاع، الذي يعود إلى منزله بعد عقدين تقريبًا من مغادرته، بعمر 19 عامًا فقط، إلى ريال مدريد”.

وعاد راموس إلى إشبيلية بعد نهاية عقده في 30 يونيو الماضي مع باريس سان جيرمان، حيث أمضى موسمين مع النادي الفرنسي”.

وأكد إشبيلية أن راموس وقع عقدا لموسم واحد.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كرة المضرب .. المغربية آية العوني تتأهل للدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة

كرة المضرب .. المغربية آية العوني تتأهل للدور الثاني…

2023-09-04 / 13:10
Photo of الجامعة تعتمد “مؤقتا” على الثانويات الرياضية لعين السبع في تكوين اللاعبين

الجامعة تعتمد “مؤقتا” على الثانويات الرياضية لعين السبع في…

2023-09-04 / 12:40
Photo of ضمنهم 4 مغاربة.. 34 لاعبا دوليا من الدوري السعودي يلتحقون بمنتخباتهم في “أيام الفيفا”

ضمنهم 4 مغاربة.. 34 لاعبا دوليا من الدوري السعودي…

2023-09-04 / 10:40
Photo of نيمار: عشت وميسي الجحيم في باريس سان جيرمان

نيمار: عشت وميسي الجحيم في باريس سان جيرمان

2023-09-04 / 09:33
Photo of بالفيديو.. أشرف حكيمي يسجل أولى أهدافه في الموسم الجديد

بالفيديو.. أشرف حكيمي يسجل أولى أهدافه في الموسم الجديد

2023-09-03 / 20:40
Photo of تجمع إعدادي لمنتخب أقل من 16 سنة بالمعمورة

تجمع إعدادي لمنتخب أقل من 16 سنة بالمعمورة

2023-09-03 / 20:09
Photo of التعادل الايجابي يحسم كلاسيكو الرجاء ضد الجيش الملكي

التعادل الايجابي يحسم كلاسيكو الرجاء ضد الجيش الملكي

2023-09-03 / 19:55
Photo of تنظيم السباق الدولي على الطريق لأكادير

تنظيم السباق الدولي على الطريق لأكادير

2023-09-03 / 19:19
Photo of تأجيل مباراة فريقي أتلتيكو مدريد وإشبيلية بسبب سوء الأحوال الجوية

تأجيل مباراة فريقي أتلتيكو مدريد وإشبيلية بسبب سوء الأحوال…

2023-09-03 / 17:54
Photo of هكذا ودع الزلزولي نادي برشلونة بعد انضمامه إلى ريال بيتيس

هكذا ودع الزلزولي نادي برشلونة بعد انضمامه إلى ريال…

2023-09-03 / 14:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق