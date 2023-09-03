بنك المغرب: الدرهم ينخفض بنسبة 0,50 % مقابل الدولار الأمريكي

2023-09-03 / 20:29
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هبة بريس - و م ع

انخفضت قيمة الدرهم المغربي بنسبة 0,50 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 1,24 في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 غشت 2023، بحسب ما أفاد به بنك المغرب.

وأوضح البنك في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأضاف المصدر ذاته أنه بتاريخ 25 غشت 2023، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 355,3 مليار درهم لتسجل ارتفاعا بنسبة 1 في المائة من أسبوع لآخر وبنسبة 5 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 غشت 2023، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 104,4 مليار درهم، تشمل 38,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و41,3 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و24,5 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل. وعلى مستوى السوق البين بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، في حين سجل معدل الفائدة بين البنوك 3 في المائة في المتوسط خلال هذه الفترة. وخلال طلب عروض بتاريخ 30 غشت (تاريخ الاستحقاق 31 غشت)، ضخ بنك المغرب ما مجموعه 32,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى سوق البورصة، ارتفع “مازي” بنسبة 0,3 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 11 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات العقار بنسبة 5,8 في المائة، والكهرباء بنسبة 4,2 في المائة والتأمين بنسبة 3,2 في المائة.

وفي المقابل، انخفضت المؤشرات الخاصة بقطاعي الصناعة الغذائية و”شركات التوظيف العقاري”، بنسب بلغت 1 و1,9 في المائة تواليا. أما بخصوص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 330,9 مليون درهم، بعد تسجيل 344,3 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى السوق المركزية للأسهم، بلغ متوسط الحجم اليومي 66,1 مليون درهم بعد 85,9 مليون درهم.

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