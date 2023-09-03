لاتسيو يباغت حامل اللقب نابولي ويهزمه على أرضه

2023-09-03 / 12:11
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هبة بريس _ وكالات

تلقى نابولي، حامل اللقب، خسارة مفاجئة أمام ضيفه لاتسيو بهدفين لهدف، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأقيمت المباراة على ملعب دييغو أرماندو مارادونا معقل نابولي، وانتهى شوطها الأول بالتعادل بهدف لمثله.
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استهل لاتسيو التسجيل في الدقيقة 30 عن طريق الإسباني لويس ألبيرتو، لكن سرعان ما تعادل نابولي في الدقيقة 33 عن طريق البولندي بيوتر زيلينسكي.

وفي الشوط الثاني، كافح الفريقان من أجل تسجيل هدف الفوز، وهو ما تحقق بالفعل لفريق لاتسيو عن طريق الياباني دايشي كامادا في الدقيقة 52.

وكثف نابولي هجماته لتحقيق التعادل، لكن لاعبي لاتسيو أفسدوا كل المحاولات، ليحافظوا على نتيجة الفوز .

وبهذا الفوز، حصد لاتسيو أول ثلاث نقاط هذا الموسم، بينما تجمد رصيد نابولي عند 6 نقاط.

وفي الجولة نفسها، فاز بولونيا على كالياري بهدفين لهدف، وأتالانتا على مونزا بثلاثة أهداف دون رد، وتعادل أودينيزي مع فروزينوني سلبا.

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