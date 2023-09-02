منظمة حقوقية: “جريمة السعيدية” تؤكد نزوح الجيش الجزائري لإشعال فتيل التوتر بالمنطقة

هبة بريس - متابعة

دعت العصبة المغربية لحقوق الإنسان السلطات الجزائرية الى ضرورة تسليم جثة الضحية الثاني، والإفراج عن المعتقل الآخر.

وعبرت الجمعية الحقوقية في بيان لها عن استهجانها لمقتل مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية على يد جنود جزائريين، واصفة الأمر بأنه “جريمة نكراء استهدفت الحق في الحياة باعتباره أهم حق من حقوق الإنسان”.

ونددت العصبة بالجرائم المرتكبة من قبل الجيش الجزائري، والتي تؤكد نزوحه إلى إشعال فتيل التوتر بالمنطقة، وتهديد السلم والأمان وإذكاء التفرقة والعنصرية والخلاف بين الشعوب.

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