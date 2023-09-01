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إضرام النار في محلات تجارية يجر شخصا للاعتقال ببرشيد

2023-09-01 / 15:12
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة برشيد، مساء يوم الخميس 31 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في إضرام النار عمدا في محلات تجارية وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وكانت عناصر الشرطة القضائية مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة قد باشروا إجراءات معاينة آثار حريق، شب بتاريخ 28 غشت الجاري بقيسارية بمدينة برشيد، وتسبب في إلحاق خسائر مادية متفاوتة بمجموعة من المحلات التجارية بعين المكان، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز حذاء رياضي كان المشتبه فيه يرتديه لحظة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تشير المعطيات الأولية إلى ارتباطها بنزاعات تجارية حول استغلال محل تجاري بعين المكان.

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