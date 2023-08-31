تذمر الرأي العام بعد مقتل شابين مغربيين على يد خفر السواحل الجزائري

2023-08-31 / 16:09
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اس.بويعقوبي - هبة بريس

أقدمت قوات خفر السواحل الجزائرية العاملة بالمنطقة الحدودية مع المغرب على قتل شابين مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية، بدم بارد رميا بالرصاص وضدا في الأعراف والقوانين الدولية.

مصادر أكدت أن خفر السواحل الجزائري قتل شابين مغربيين لهما جنسية فرنسية رميا بالرصاص واعتقل الباقيين، كانوا في لحظات استجمام بشاطئ السعيدية على متن دراجتين مائيتين (جيتسكي)، قبل أن تجرفهم التيارات البحرية للمياه الإقليمية للجزائر، حيث كان في انتظارهما رصاص عسكر الجزائر .

خفر السواحل الجزائري سارع الى اطلاق النار دون تنبيه بمكبر الصوت، او حتى إطلاق رصاصات تحذيرية كما تقتضيه الأعراف الدولية في مثل هذه الحالات، مما أسفر عن مقتل شابين، هما بلال كيسي وعبد العالي مشوير.

الواقعة خلفت حزنا وأسى عميقين لدى الرأي العام المغربي الذي استنكر وشجب ممارسات عسكر الجزائر الذين داسوا على القوانين والأعراف الدولية ولجوئهم للغة الرصاص والقتل التي تترجم النفسية الجزائرية المهزومة ضد شباب عزل .

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‫15 تعليقات

  1. عند الله تلتقي الخصوم رحم الله موتانا وغفر ذنبهم وأدخلهم فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون..

  4. هل اصبح المغاربة كالارانب يقنصون من طرف ابناء عهر فرنسا امام اعين الحراس المغاربة? هل سيرد المغرب بصرامة ام سيخلع سرواله كما عودنا? لقد سئمنا من اليد الممدودة لخنازير لا اصل لهم. ننتظر الرد بالمثل. اين كرامتنا يا حكام المغرب?

  6. هذا تصرف اجرامي همجي وحشي داس على جميع الأعراف والقوانين الدولية المتعارف عليها رحم الله شهداءنا وانا لله وانا اليه راجعون

  9. الحدود تبقى حدود و الكل يعرف ذالك .لكن لماذا لم يتم تنبيه الشباب او اعتقالهم ..

  10. قال تعالى في كتابه الكريم: « من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا » عند الله تلتقي الخصوم..

  11. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم وجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ..

  12. هذه ربما يمكن القول انها مسؤولية البحرية المغربية التي لم تقم بواجبها وهو منع من اقتراب مواطنيها من الحدود ..

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