مسيرة احتجاجية بسبب استنزاف ضيعات فلاحية للماء ضواحي صفرو

2023-08-29 / 15:53
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هبة بريس _ فاس

عاد فلاحو منطقة لواتة ضواحي إقليم صفرو حسب مصدر ” هبة بريس ” مجددا الى الاحتجاج لمطالبة السلطات بالتدخل لإغلاق “ثقوب” ضيعات فلاحية يتهمونها باستنزاف الثروة المائية.

وشهدت المنطقة حسب ذات المصدر، تعزيزات للقوات العمومية، بعدما تم إصدار قرار لمنع هذه المسيرة الاحتجاجية التي وصفت بغير المرخصة.

وأفضى حوار مع المحتجين لتحديد موعد اجتماع حاسم يرتقب أن يعقد اليوم الثلاثاء بمقر عمالة الإقليم.

وكانت السلطات قد التزمت في وقت سابق بتنقية المنبع المائي وتحرير محاضر مخالفات في حق المخالفين في قضية حفر آبار غير مرخصة. لكن عدم تنفيذ هذه الوعود دفع بالفلاحين للخروج مجددا للاحتجاج.

و يلاحظ المتضررون على أن الاستغلال المفرط للثروة المائية من قبل عدد من أصحاب الضيعات يلحق خسائر كبيرة بالمياه السطحية والجوفية، ويجعلهم يعانون من صعوبات في تأمين مياه السقي لأراضيهم الفلاحية الصغيرة والتي تعتبر أهم مورد اقتصادي للعيش.

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