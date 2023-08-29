فرنسا تعلن محاكمة أكثر من 2000 شخص على خلفية احتجاجات “مقتل نائل”

هبة بريس - وكالات

أعلن وزير العدل الفرنسي، إريك دوبون موريتي، اليوم الثلاثاء، أنه تمت محاكمة أكثر من 2000 شخص على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها فرنسا نهاية يونيو الماضي، بعد مقتل الشاب نائل على يد ضابط شرطة في نانتير (ضواحي باريس).

وقال المسؤول، في تصريح لإذاعة (إر تي إل)، إنه حتى الأول من غشت “تمت محاكمة 2107 شخصا، وأدين 1989 منهم، فيما تم الحكم على 1787 بالسجن”، مضيفا أن 90 في المائة من المدانين صدرت بحقهم أحكام بالسجن.

وفي مذكرة أرسلت إلى المدعين العامين يوم 30 يونيو، وعد دوبون موريتي بتقديم رد جنائي “سريع وحازم ومنهجي” ضد مرتكبي أعمال العنف في المناطق الحضرية بعد وفاة نائل، بما في ذلك ضد القاصرين وأولياء أمورهم.

وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، فقد تم اعتقال ما يقرب من 4000 شخص بعد ثماني ليال من أعمال الشغب التي أعقبت مقتل الشاب.

واندلعت أعمال عنف يوم 27 يونيو في المناطق الحضرية في فرنسا بعد مقتل الشاب نائل برصاص ضابط شرطة أثناء تفتيش مروري في نانتير. وانتشر بعد ذلك مقطع فيديو على نطاق واسع يظهر فيه شرطي يطلق النار على قاصر، يتناقض مع الرواية الأولية للشرطة، مما أثار سخطا وغضبا في البلاد.

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