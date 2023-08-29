بعد دعمه.. الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب روبياليس بالاستقالة

هبة بريس - وكالات

طالب الرؤساء الإقليميون للاتحاد الإسباني لكرة القدم من الرئيس الموقوف من قبل الاتحاد الدولي “فيفا” لويس روبياليس الاستقالة بعد قضية نجمة منتخب السيدات جينيفر هيرموسو خلال التتويج بلقب بمونديال 2023.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان عقب اجتماع بين الرؤساء الإقليميين “بعد الأحداث الأخيرة والسلوك غير المقبول الذي أضر بشكل خطير بصورة كرة القدم الإسبانية، يطلب الرؤساء استقالة لويس روبياليس على الفور من رئاسة الاتحاد الإسباني”.

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