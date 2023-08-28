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الشغب الرياضي يجر 21 شخصا للاعتقال ببركان

2023-08-28 / 15:23
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هبة بريس

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان على خلفية أعمال الشغب التي أعقبت مباراة كرة القدم التي جمعت بين فريقي نهضة بركان ومولودية وجدة، مساء أمس الأحد، عن توقيف 21 شخصا من بينهم 17 قاصرا.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم خلال العمليات الأمنية التي جرى تنفيذها بمناسبة إجراء هذه المقابلة، وذلك للاشتباه في تورطهم في عمليات الرشق بالحجارة، وإلحاق خسائر مادية وتخريب ممتلكات عمومية، وحيازة أسلحة بيضاء والتخدير، وهي أعمال الشغب التي خلفت أيضا تسجيل خسائر مادية طالت 05 مركبات تابعة للقوات العمومية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت الحراسة النظرية، وتحت تدبير المراقبة بالنسبة للقاصرين، وذلك على ذمة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تواصل مصالح الأمن القيام بإجراءات البحث والتحري لتشخيص هويات باقي المتورطين في أعمال الشغب، بغرض إخضاعهم للأبحاث الضرورية.

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