بسبب لقائها مع نظيرها الاسرائيلي.. الدبيية يقيل نجلاء المنقوش

هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام ليبية، يوم الاثنين نقلا عن مصدر حكومي بإقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، على خلفية لقائها نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

ونقلت رويترز عن مصدر حكومي قوله إن “رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الديبية أقال وزيرة الخارجية على خلفية لقائها مع نظيرها الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أحال الدبيبة، المنقوش للتحقيق بسبب اللقاء، الذي كان الأول على الإطلاق بين كبار الدبلوماسيين في ليبيا وإسرائيل.

هذا والتقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونجلاء المنقوش في روما الأسبوع الماضي، ما خلف موجة انتقادات واحتجاجات كبرى في ليبيا.

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