تجاوزت 50 درجة مئوية.. الإمارات تسجل أعلى درجة حرارة هذه السنة

2023-08-28 / 12:58
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هبة بريس - وكالات

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية “NCM”، إن الإمارات سجلت يوم السبت الماضي أعلى درجة حرارة لها هذا العام عند 50.8 درجة مئوية (123.4 درجة فهرنهايت).

وأضاف المركز في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “تم تسجيل درجة الحرارة في وتييد بمنطقة الظفرة في أبوظبي، عند الساعة 02:45 ظهرا بالتوقيت المحلي”.

وأشار إلى أن أقل درجة حرارة تم تسجيلها في الإمارات، كانت صباح يوم السبت الماضي، عند 26.4 درجة مئوية في الفرفار بالفجيرة، في تمام الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحد كانت قد سجلت الشهر الماضي 50.1 درجة مئوية.

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‫10 تعليقات

  1. عرفت درجة الحرارة هذه السنة ارتفاع في جل العالم ولا سيما الإمارات وكذا المغرب بدوره سجل اعلى درجة الحرارة وخاصة في أكادير.. اللهم لطفك وسترك بعبادك ياأرحم الراحمين.

  2. يا سادة الحرارة الحقيقة ليست بدرجات الحرارة من عند الله نحن نستحملها ولكن للاسف الشديد حرارة ارتفاع الأسعار الملتهبة والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً هذه هي الحرارة الحقيقة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  3. اللهم اجرنا من حر جهنم واقينا عذاب النار اللهم ارحمنا برحمتك ياارحم الراحمين..

  4. الإمارات دائما في ارتفاع في درجات الحرارة ولكن لديهم مكيفات الهواء في كل مكان لتصدي درجة الحرارة بمفهوم مغربي (مقومين) هههههههههههه.

  5. بالفعل عرفت الامارات درجة الحرارة الغير المسبوقة بها ولكن الحمد لله ، اكثروا من الاستغفار والدعاء.

  6. يا عباد الله : قل نار جهنم أحر لو كانوا يعلمون… إن الله قادر على كل شيء كون فيكون.. اللهم لطفك بنا يآرب ولا تجعلنا من القانطين وارحمنا برحمتك ياارحم الراحمين.

  7. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده لأن كل تغيرت أخلاقه وسلوكاته وهذا سوى انذار من عند الله تعالى عسى ان نرجع إلى الصواب والطريق المستقيم حتى يغفر الله لنا ولكم يآرب.

  8. نصيحتي مني لكم شرب الماء بكثرة وخاصة الأطفال الصغار والاشخاص المسنين في ارتفاع درجة الحرارة مما تسبب في بعض الأحيان إلى الوفاة لطفك وسترك بعبادك ياأرحم الراحمين اللهم نرجوا من الله عزوجل نزول المطر ليخفف عنهم شيئا ما وتنخفظ درجة الحرارة هناك.

  9. العالم بأكمله عرف تغيرات المناخ لهذا السبب ارتفعت درجة الحرارة في بعض الدول العربية والاروبية فهذا قدر الله لا هروب منه استغفروا ربكم والرجوع إليه حتى لا يفوتكم الأوان وتصبحوا على ما فعلتم نادمين…

  10. كثرت الفتاوى والمناكر والفواحش والفساد والحروب وهذا من افعالنا وسلوكاتنا .. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض وقينا عذاب النار ..وخفف عنهم هذه الحرارة المفرطة يا ارحم الراحمين..

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