تجاوزت 50 درجة مئوية.. الإمارات تسجل أعلى درجة حرارة هذه السنة

هبة بريس - وكالات

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية “NCM”، إن الإمارات سجلت يوم السبت الماضي أعلى درجة حرارة لها هذا العام عند 50.8 درجة مئوية (123.4 درجة فهرنهايت).

وأضاف المركز في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “تم تسجيل درجة الحرارة في وتييد بمنطقة الظفرة في أبوظبي، عند الساعة 02:45 ظهرا بالتوقيت المحلي”.

وأشار إلى أن أقل درجة حرارة تم تسجيلها في الإمارات، كانت صباح يوم السبت الماضي، عند 26.4 درجة مئوية في الفرفار بالفجيرة، في تمام الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحد كانت قد سجلت الشهر الماضي 50.1 درجة مئوية.

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