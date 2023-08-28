صورة تعبيرية

موجات الحرارة تتسبب في تبخر 821 مليون متر مكعب من مياه السدود

2023-08-28 / 10:47
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هبة بريس - الرباط

تزامنا وأزمة نقص مياه الشرب التي يعيشها المغرب، بسبب توالي سنوات الجفاف والتغيرات المناخية، تسببت موجات الحرارة التي شهجتها مختلف مناطق المملكة خلال الأسابيع الأخيرة في تبخر كميات هامة من مياه السدود.

وفق معطيات لوزارة التجهيز والماء، فقد تسبب ارتفاع درجات الحرارة المسجلة في الآونة الأخيرة بعدد من مدن ومناطق المملكة في تراجع حقينة السدود.

وفي هذا الصدد، فقد بلغت نسبة ملء السدود 27.45.، بإجمالي يقدر باربعة مليارات و425 مليون متر مكعب، في حين كانت في نهاية ماي الماضي عند مستوى 32.52%، بإجمالي خمس مليارات و246 مليون متر مكعب.

وبهذا، فقد بلغت كمية المياه التي تبخرت بالسدود بفعل الحرارة حوالي 821 مليون متر مكعب من الماء.

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تعليق واحد

  1. 821 مليون متر مكعب تتضمن أيضا الاستعمالات (الماء الشروب، الماء الفلاحي،…)

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