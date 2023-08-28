إسرائيل: اجتماع كوهين والمنقوش تم الاتفاق عليه مسبقا

هبة بريس - وكالات

كشف مسؤول إسرائيلي، اليوم الاثنين، أن اجتماع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش تم الاتفاق عليه مسبقا على “أعلى المستويات في ليبيا”.

تفصيلا، قال مسؤول إسرائيلي لرويترز اليوم الاثنين إن اجتماعا استضافته إيطاليا بين وزير الخارجية إيلي كوهين ونظيرته الليبي الأسبوع الماضي تم الاتفاق عليه مسبقا “على أعلى المستويات” في ليبيا واستمر أكثر من ساعة.

ودفع نشر أخبار عن اللقاء أمس الأحد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، التي لا تعترف بإسرائيل، إلى وقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل.

وجاء هذا التصريح بعد أقل من 24 ساعة على إعلان سابق عن اجتماع كوهين والمنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي.

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