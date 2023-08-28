إسرائيل: اجتماع كوهين والمنقوش تم الاتفاق عليه مسبقا

2023-08-28 / 09:30
0
هبة بريس - وكالات

كشف مسؤول إسرائيلي، اليوم الاثنين، أن اجتماع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش تم الاتفاق عليه مسبقا على “أعلى المستويات في ليبيا”.

تفصيلا، قال مسؤول إسرائيلي لرويترز اليوم الاثنين إن اجتماعا استضافته إيطاليا بين وزير الخارجية إيلي كوهين ونظيرته الليبي الأسبوع الماضي تم الاتفاق عليه مسبقا “على أعلى المستويات” في ليبيا واستمر أكثر من ساعة.

ودفع نشر أخبار عن اللقاء أمس الأحد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، التي لا تعترف بإسرائيل، إلى وقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل.

وجاء هذا التصريح بعد أقل من 24 ساعة على إعلان سابق عن اجتماع كوهين والمنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اسبانيا.. والدة روبياليس تعتصم في كنيسة وتضرب عن الطعام

اسبانيا.. والدة روبياليس تعتصم في كنيسة وتضرب عن الطعام

2023-08-28 / 14:47
Photo of بسبب لقائها مع نظيرها الاسرائيلي.. الدبيية يقيل نجلاء المنقوش

بسبب لقائها مع نظيرها الاسرائيلي.. الدبيية يقيل نجلاء المنقوش

2023-08-28 / 13:14
Photo of تجاوزت 50 درجة مئوية.. الإمارات تسجل أعلى درجة حرارة هذه السنة

تجاوزت 50 درجة مئوية.. الإمارات تسجل أعلى درجة حرارة…

2023-08-28 / 12:58
Photo of ماكرون: سفيرنا سيبقى في النيجر رغم ضغوط المجلس العسكري

ماكرون: سفيرنا سيبقى في النيجر رغم ضغوط المجلس العسكري

2023-08-28 / 11:22
Photo of فرنسا.. العثور على رأس خنزير أمام قنصلية المغرب في كورسيكا

فرنسا.. العثور على رأس خنزير أمام قنصلية المغرب في…

2023-08-28 / 09:20
Photo of بعد لقاء نظيرها الاسرائيلي ..الدبيبة يوقف وزيرة الخارجية الليبية عن العمل احتياطيا ويحيلها على التحقيق

بعد لقاء نظيرها الاسرائيلي ..الدبيبة يوقف وزيرة الخارجية الليبية…

2023-08-27 / 23:23
Photo of اجتماع بين وزير خارجية اسرائيل ونظيرته الليبية

اجتماع بين وزير خارجية اسرائيل ونظيرته الليبية

2023-08-27 / 22:46
Photo of فرنسا تعتزم حظر ارتداء “العباية” الإسلامية في المدارس

فرنسا تعتزم حظر ارتداء “العباية” الإسلامية في المدارس

2023-08-27 / 22:15
Photo of اتساع مساحة حرائق كندا والسلطات تبدأ عملية إجلاء السكان

اتساع مساحة حرائق كندا والسلطات تبدأ عملية إجلاء السكان

2023-08-27 / 19:11
Photo of أزمة سد النهضة.. انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة

أزمة سد النهضة.. انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في…

2023-08-27 / 17:21

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق