“أزمة الماء وفاكهة الأفوكادو” يجران وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية

هبة بريس - الرباط

ساءلت فاطمة التامني البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزير الفلاحة، محمد صديقي، حول المستوى القياسي الذي بلغته صادرات الأفوكادو، تُجاه عدد من الدول الأوروبية، و التدابير التي يعتزم القيام بها من أجل مواجهة الأزمة المائية المتربصة بالمغاربة والعمل على إيجاد بدائل لهذه الزراعات المستنزفة للفرشة المائية.

وقالت التامني في سؤال كتابي موجه لمحمد الصديقي ،إنه “في الوقت الذي يواجه فيه المغرب ما ينذر بأزمة حقيقية في الماء، دفعت بعدد من المواطنين للهجرة من قراهم، والمناطق التي يعيشون فيها، بحثا عن شريان الحياة ، خرجت تقارير تتحدث عن تصدير المغرب لخمسة وأربعين ألف طن من الافوكادو لدول أوروبية”.

وأردفت النائبة البرلمانية قائلة : “يعلم الجميع أن الافوكادو، تُعدّ من أكثر الفواكه والخضروات استنزافا للماء، بحيث تؤكد تقارير علمية أن كل كيلوغرام من الفاكهة المذكورة، تستنزف أكثر من ألف لتر من الماء”، وبالتالي، “خمسة وأربعين ألف طن، من الأفوكادو، استنزفت أكثر من أربعين مليار لتر من الماء، كان سيستفيد منها المغاربة في احتياجاتهم المعيشية”، تضيف التامني.

وأاضافت التامني ان المغرب يحتل “الرتبة التاسعة دوليا في تصدير هذه الفاكهة، في الوقت الذي حذرت فيه حركات بيئية وفعاليات مدنية من استنزاف الثروات المائية، والدعوة لزراعة خضر وفواكه أخرى يُمكن تصديرها دوليا بما يضمن ترشيد سليم للثروة المائية”

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