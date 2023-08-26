نجم ريال مدريد ابراهيم دياز يتجول بأزقة المدينة العتيقة بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

شوهد مساء اليوم السبت، النجم الشاب لنادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم ابراهيم دياز وهو يتجول بأزقة المدينة العتيقة لطنجة .

ولقيت جولة اللاعب ذو الأصول المغربية – الاسبانية ترحيبا كبيرا من قبل المعجبين .

اللاعب براهيم دياز هو لاعب كرة قدم يحمل الجنسية الإسبانية والمغربية كون أصله مغربي على الرغم من ولادته في إسبانيا، ويلعب لصالح ريال مدريد وقد تمت إعارتع سابقاً إلى أي سي ميلان مدة ثلاث سنوات، وقبل ذلك لعب في البريميرليج مع مانشستر سيتي.

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