المغربية فاطمة الزهراء كردادي تفوز ببرونزية سباق الماراثون سيدات

2023-08-26 / 11:02
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هبة بريس

فازت المغربية فاطمة الزهراء كردادي، صباح اليوم السبت، بالميدالية البرونزية في سباق الماراثون سيدات، في إطار بطولة العالم لألعاب القوى المقامة ببودابست.

وقطعت كردادي البالغة من العمر 31 سنة مسافة 42،195 كيلومتر في ساعتين و25 دقيقة و17 ثانية، لتحصل على أول ميدالية مغربية في ماراثون السيدات ببطولة العالم لألعاب القوى.

وفازت بالسباق الإثيوبية أمان بيريزو شنكول (ساعتين و24 دقيقة و23 ثانية)، فيما احتلت مواطنتها غوتيتوم جيبريسلاس المرتبة الثانية بعدما قطعت مسافة السباق في ظرف ساعتين و24 دقيقة و34 ثانية.

وتعد بونزية فاطمة الزهراء كردادي ثاني ميدالية للمغرب خلال الدورة 19 لبطولة العالم لألعاب القوى، بعد فوز سفيان البقالي بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع.

وأحرز المغرب الذي يمثله في بطولة العالم لألعاب القوى (بودابست – 2023) 17 عداء وعداءة (12 عداء و 5 عداءات)، 31 ميدالية خلال مشاركاته الـ 18 السابقة في بطولات العالم لألعاب القوى، منها 11 ذهبية و12 فضية و8 برونزيات، فاز بها 14 عداء وعداءة.

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‫10 تعليقات

  1. لقد شرفت المغرب يا فاطمة الزهراء نتمنى لك التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء.

  3. أنت مفخرة لكل سيدات المغرب نتمنى لك مسيرة حاشدة بالعطاء والمجهود حتى تصل الى مبتغاك.

  5. نرفع أحر التهاني والتبريكات بفوز فاطمة الزهراء بالميدالية الالبرونزية فنتمى لها التوفيق والمزيد من العطاء والمجهودات للوصول إلى الميدالية الذهبية بإذن الله تعالى.

  6. بالفعل كانت منافسة قوية أمام أبطال العالم فألف مبروك لها وتستحق التقييم الجيد.

  7. لقد رفعتي راسنا بهذا البلد بمجهوداتك الجبارة بقوة حفظك الله ورعاك يافاطمة الزهراء نتمنى لك التألق والابداع والتميز في السباقات اللاحقة بإذن الله.

  8. فخر وشرف للمغاربة بهذا الفوز لأنها أول عربية تفوز بالميدالية الالبرونزية فنتمى لها أكثر من العطاء.

  9. عندما يفوز أحد اللاعبين او متسابقين في ماراتون سواء كان ذكرا او انثى من ابناء الوطن يغمرك شعور داخلي بالسعادة والتفاؤل وهذا منطبق على العاب القوى ، فألف مبروك بكل من أعطى مجهود رائع ومميز جدا من أجل الوصول إلى المراتب الاولى.

  10. ألف مبروك للبطلة المغربية بهذا الفوز فنحن جد فخورين بها إنها مفخرة للشعب المغربي.

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