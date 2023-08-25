جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل بفاس

هبة بريس _ الرباط

علم أن دوار السلايلي الصفيحي، التابع للنفوذ الترابي لحي المسيرة بمقاطعة زواغة بفاس. اهتز اليوم الجمعة على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها رجل أربعيني على يد صديقه كان معه في جلسة خمرية

وقالت مصادر محلية، بأن المعنيين كانا في جلسة خمرية رفقة فتاتين قبل أن يدخلا في نقاش حاد تطور إلى عراك بالأيدي وانتهى بتوجيه ابن المستشار الجماعي طعنات قاتلة للضحية ليرديه قتيلا على الفور، قبل أن يغادر مسرح الجريمة نحو وجهة مجهولة.

وفور اشعارها بالحادث حلت بمسرح الحادث بجل تلاوينها، وشنت العناصر الأمنية حملة تمشيطية بالمنطقة، توجت بإيقاف المشتبه فيه بارتكاب الجريمة بمنزل أسرته بفاس.

وتم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، فيما أمرت النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات الجريمة، مع وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية.

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