نيكولا ساركوزي

القضاء الفرنسي يحدد موعد محاكمة ساركوزي في قضية “أموال القذافي”

2023-08-25 / 16:37
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هبة بريس - وكالات

أعلن المدعي العام الفرنسي للقضايا المالية، أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، سيُحاكَم، في مطلع العام 2025 في باريس، بشبهات حصوله على تمويل من من السلطات الليبية السابقة، لحملته الانتخابية في العام 2007.

وسيمثُل “ساركوزي” أمام المحكمة الجنائية على مدى 4 أشهر بتهمة الفساد السلبي، وتشكيل عصابة إجرامية، وتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية، وإخفاء اختلاس أموال عامة ليبية، بينما ينفي “ساركوزي” أن يكون تلقى دعمًا ماليًا من ليبيا.

ويشتبه القضاء الفرنسي بأن “ساركوزي” ومقربين عدة منه أقاموا اتفاقًا مع نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على دعم مالي سري خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ساركوزي العام 2007.

وسيمثُل ساركوزي أمام المحكمة إلى جانب 12 شخصًا آخرين، من بينهم 3 وزراء يمنيين من حكوماته، وهم: وزيرا الداخلية المقرّبان من ساركوزي كلود غيان، وبريس أورتوفو، فضلاً عن إريك ورث أمين صندوق حملته الانتخابية السابق.

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