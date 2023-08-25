الحرارة المفرطة تطيل مقام الآلاف من مغاربة المهجر بوطنهم الأم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

رغم أن عطلة الصيف المدرسية أوشكت على الانتهاء، غير أن حضور الجالية المغربية المقيمة بالخارج مايزال ملحوظا بعدد من المدن و خاصة الساحلية منها كالدار البيضاء و المحمدية و بوزنيقة و الجديدة و الهرهورة و غيرهم.

و ساهم ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في الأسبوعين الأخيرين من شهر غشت في تغيير قرار عدد من الأسر المغربية التي تقطن بالمهجر، حيث فضل عدد منهم تمضية أيام أخرى إضافية بالمغرب.

كما أن بعض الأسر المغربية المهاجرة آثرت تجنب فترة الذروة الخاصة بعودة الجالية لتفادي الاكتظاظ بالموانئ و ما يرافق ذلك من غلاء في تذاكر البواخر و العبارات.

و سجلت الجالية المغربية المقيمة بالخارج هذا العام أرقام قياسية بخصوص توافدها ضمن عملية مرحبا 2023، كما ساهمت في انتعاش الاقتصاد الوطني و الرفع من احتياطي العملة الصعبة و تعزيز الأرقام التنافسية للسياحة المغربية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0