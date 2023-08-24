“مزرو” يعد بمفاجآت بشأن صناعة البطاريات الكهربائية في المغرب

هبة بريس

قال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، إن المغرب اليوم يتوفر على قدرة إنتاجية تناهز 40 ألف سيارة كهربائية سنويا.

وأضاف، في حوار له ، أنه “من المرتقب أن نرفع هذه القدرة الإنتاجية إلى 100 ألف سيارة كهربائية، في أفق 2025، نظرا لوجود علامات تجارية عبرت عن رغبتها في الاستثمار بالمغرب”.

وتابع: “وفي هذا الصدد أعلنت شركة “رينو موبيلايز” عن إنتاج سيارة كهربائية جديدة في المغرب”.

واستطرد: “نراهن على صناعة البطاريات الكهربائية بالمغرب، لأن قيمتها في السيارات الكهربائية تتراوح بين 20 و25 في المئة، وإن شاء الله ستكون مفاجآت في هذا المجال”.

وحول خطة المملكة لتطوير صناعة البطاريات الكهربائية، قال: “يتضمن المخطط عدة مبادرات أساسية. فاليوم نتجه إلى التنقل الكهربائي، حيث يرسل المغرب إشارات إيجابية في هذا الشأن”.

وتابع: “يعد إنشاء بنية تحتية مناسبة لإنتاج البطاريات الكهربائية خطوة مهمة في مخططنا، لا سيما من خلال إنشاء مناطق صناعية متخصصة في هذا المجال. ونعمل كذلك مع الشركات المصنعة للتأكد من أن تكون النماذج الحالية مصممة لاستيعاب الكهرباء، وأن تكون النماذج المستقبلية إما هجينة أو كهربائية

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وأوضح: “كما نولي أهمية كبيرة للتكوين في مجال البطاريات الكهربائية، وسيتم وضع برامج تكوينية بشراكة مع الفاعلين في مجال التكوين المهني للحصول المهارات المطلوبة. وبالموازاة مع ذلك، سيتم تشجيع البحث والتطوير لتعزيز الابتكار وتطوير التقنيات المتقدمة”.

وقال الوزير : “سعينا لإقامة شراكات أجنبية هو أيضا خطوة أساسية لتطوير قطاع البطاريات الكهربائية في المغرب، ولذلك نسعى إلى إقامة شراكات مع الفاعلين الرئيسيين للاستفادة من خبراتهم وتعزيز فرص التعاون وتبادل المعرفة في مجال التكنولوجيا”.

وأضاف: “بدأنا في تجسيد هذه الاستراتيجية من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع “GOTION”، لإنشاء أول مصنع “جيجا” في المغرب مختص في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، ويعد هذا المصنع ربحا كبيرا للصناعة الوطنية حيث سيمكن المغرب من الاندماج في سوق صناعة السيارات الكهربائية بقوة”._ يقول لسبوتنيك ”

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