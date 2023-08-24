بعد جدل “القبلة”.. “الفيفا” تعلن اتخاذ إجراءات تأديبية ضد روبياليس

2023-08-24 / 14:50
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هبة بريس - وكالات

بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراءات تأديبية ضد رئيس الاتحاد الإسباني للعبة لويس روبياليس بعدما قام الأخير بتقبيل النجمة الإسبانية هيرموسو على شفتيها عقب نهائي مونديال السيدات.

وقال “الفيفا” في بيان يوم الخميس: “أبلغت اللجنة التأديبية لفيفا لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم أنها ستفتح إجراءات تأديبية ضده على خلفية الأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية” لمونديال السيدات التي جمعت بين إسبانيا وإنجلترا نهاية الأسبوع الماضي وانتهت بفوز إسبانيا 1-0.

وكشف “الفيفا”، أن الحادث “قد يشكل انتهاكا للمادة 13 الفقرتين 1 و2 من قانون الانضباط الخاص بفيفا”.

وكانت النجم الإسبانية هيرموسو، نشرت بيانا مشتركا مع رابطة اللاعبين واللاعبات المحترفين أمس الأربعاء، دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات ضد روبياليس.

وجاء في البيان “نحن نعمل على ضمان ألا تمر أفعال مثل تلك التي رأيناها دون عقاب، وأن تتم معاقبته، وأن تعتمد الإجراءات المثالية لحماية لاعبات كرة القدم من الأفعال التي نعتقد أنها غير مقبولة”.

كما دعت رابطة الدوري الإسباني للسيدات (ليغا أف) إلى إقالة روبياليس من منصبه.

ومهما كان قرار اللجنة التأديبية للاتحاد الدولي الذي يقع مقره في زيوريخ، فإن ذلك لا يؤثر مباشرة على منصب روبياليس، إلا أن نقطة التحول قد تكون في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني لكرة القدم الذي دعي إليها الجمعة للبحث في هذه القضية.

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